Wünscht sich eine Familie: Oskar wohnt seit vier Jahren im Ilmenauer Tierheim

Der schöne Border-Collie-Jagdhund-Mix Oskar ist sieben Jahre alt – und hat fast vier Jahre seines Lebens im Ilmenauer Tierheim verbracht. „Obwohl wir ihn alle lieben und prima mit dem lustigen Kerl zurechtkommen, soll Oskar doch endlich ein richtiges Zuhause bekommen“, sind sich die Tierschützer sicher. Denn Oskar musste so lange auf vieles verzichten und sei doch so liebenswert. „Noch hat er den größten Teil seines Lebens vor sich“, so die Tierheimmitarbeiter, die darum bitten, dass Oskar endlich eine Chance bekommt. Ein Hund sei Medizin für die Seele, sind sich die Zweibeiner gewiss. Nach kurzer Eingewöhnung komme der Rüde auch mit fremden Erwachsenen gut aus. In seiner neuen Familie sollte es aber keine kleinen Kinder oder Katzen geben. Der lebhafte und bewegungsfreudige Vierbeiner brauche erfahrene und konsequente Hundehalter, die Spaß daran haben, Oskar auszulasten: Radsport, Agility oder Bewegung in einem Hundesportverein würden dem schönen Rüden sicher gefallen.