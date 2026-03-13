Schon seit gut einem Jahr stellt sich in Ilmenau immer wieder diese Frage: Hat der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) der Stadt noch eine Zukunft? Der Beirat versteht sich als Sprachrohr zwischen den jungen Ilmenauern auf der einen Seite sowie dem Stadtrat, seinen Ausschüssen und der Stadtverwaltung auf der anderen Seite. Doch seit einiger Zeit kämpft das Gremium ums Überleben: Die Mitglieder fehlen.