In der letzten Ortsteilratssitzung in Wümbach brachten Bürger das Gespräch auf die Feuerstelle am Teich der Badeanstalt. Das zu Ostern entfachte Feuer sei überdimensioniert gewesen, kritisierten etliche Bürger und forderten, die Feuerstelle künftig zu verkleinern. Zu den Gründen der Kritik gibt es keine zuverlässigen Aussagen. Fragen des Umweltschutzes, aber auch der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt in der Nähe des Teiches spielen dabei offenbar eine Rolle.