„Wir können den Haushalt für 2025 nicht befürworten“, sagte Ortsteilbürgermeister Alexander König in der Sitzung des jüngsten Ilmenauer Bauausschusses. Er spreche für seinen Ortsteil Wümbach und sagte, es gäbe verschiedene ungeklärte Punkte.
Wümbach findet sich im Haushaltsentwurf für 2026 an wichtigen Stellen nicht wieder. Deshalb zweifelt der Ortsteilrat, ob er seine Zustimmung zum Zahlenwerk geben soll.
