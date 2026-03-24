Die blauen Spielstraßenschilder, die das Wohngebiet Am Wümberg (Am Wümberg, Weide, Sonneneck, Am Kirchacker) nur im Schritttempo befahrbar machen, sind seit geraumer Zeit Anlass für Unmut. Einer, der Betroffenen ist Lothar Winkler. Er lief bereits mehrfach – auch gemeinsam mit Nachbarn oder im Namen derer – im Ortsteilrat Sturm. Zur jüngsten Sitzung brachte einer der Anwohner sogar eine Protestliste mit 40 Unterschriften mit, die erreichen soll, dass die Ausweisung des verkehrsberuhigten Bereichs wieder zurückgenommen wird, denn sie ist nicht nur mit einer Temporeduzierung auf Schrittgeschwindigkeit verbunden, sondern erlaubt auch nur noch das Parken in gekennzeichneten Bereichen.