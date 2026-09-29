Im Rahmen des zu einem Schwerpunkt der Vereinsarbeit erklärten Wanderwege-Managements ist der Verein der Dolmarfreunde dabei, sein Engagement für den Ausbau, die Unterhaltung und die Markierung von Wanderwegen in der Dolmar-Region zu verstärken. Besonders im Blickpunkt dabei: überregionale Wanderwege wie der Rhön-Rennsteig-Weg, der Rennsteig-Dolmar-Weg und der Keltenerlebnisweg. Auch den Umweltschutz und die Umweltpflege haben die Dolmarfreunde dabei im Auge – beispielsweise die Sanierung von verbuschten Trockenrasengebieten, um dort wachsenden Orchideen und Heilkräutern wieder mehr Lebensraum zu bieten.