Das WTT Champions in Frankfurt ist das einzige internationale Topturnier in Deutschland. Auch nach der kurzfristigen Absage der französischen Brüder Alexis und Felix Lebrun sind von den aktuell 20 besten Spielern der Weltrangliste immer noch 15 in der Süwag Energie Arena am Start. Der Weltverband ITTF lässt seine Turniere seit 2020 von seiner Tochtergesellschaft "World Table Tennis" (WTT) veranstalten.