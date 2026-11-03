Frankfurt/Main - Beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main hat Dang Qiu als erster deutscher Spieler das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Elfte von Borussia Düsseldorf besiegte den Schweden Elias Ranefur in 3:2 Sätzen. Möglicher nächster Gegner ist sein deutscher Nationalmannschafts-Kollege Dimitrij Ovtcharov. Die frühere Nummer eins der Welt trifft am Mittwochabend auf den Ägypter Omar Assar.
WTT Champions Turnier Top-Tischtennis in Frankfurt: Erster Deutscher ist weiter
dpa 03.11.2026 - 19:25 Uhr