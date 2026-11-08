WTT Champions in Frankfurt: Tischtennis-Profi Franziska erreicht Finale in Frankfurt

Der 34-jährige Franziska wird damit um 18.30 Uhr sein zweites Finale in nur einer Woche in der Turnierserie "World Table Tennis" (WTT) bestreiten. Am vergangenen Sonntag verlor er in Montpellier mit 3:4 gegen Jang Woojin aus Südkorea. Diesmal ist sein Gegner der Asienmeister Tomokazu Harimoto aus Japan. Am Samstagabend hatte der aus dem Odenwald in Hessen stammende Franziska bei seinem Heimturnier bereits den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Sora Matsushima (Japan) geschlagen.