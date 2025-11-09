WTT Champions: Dang Qiu verliert Tischtennis-Finale in Frankfurt

Final-Teilnahme "eine große Ehre"

Zwei Wochen nach seinem Turniersieg in London wertete Dang Qiu auch seinen Finaleinzug vor heimischer Kulisse als Erfolg. "Es ist eine große Ehre", sagte der 29-Jährige von Borussia Düsseldorf. "Wir haben so viele starke Spieler. Ich hoffe, dass es eine Konstante wird und wir regelmäßig jemanden am letzten Champions-Tag jemanden vertreten haben."