WTA-Tour Wimbledon-Wildcard für Williams-Schwestern Venus und Serena

Serena und Venus Williams kehren gemeinsam im Doppel nach Wimbledon zurück. Wie stehen die Chancen auf ein Einzel-Comeback von Serena?
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Serena Williams (44), die als beste Spielerin der Geschichte gilt, hatte erst vor zwei Wochen ihre Tennis-Rückkehr angekündigt und spielt Doppel beim Turnier in Berlin. Ihre Schwester, die am Mittwoch 46 Jahre alt wird, ist sporadisch noch auf der WTA-Tour aktiv. Die Williams-Schwestern haben gemeinsam drei Olympia-Goldmedaillen und 14 Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen, darunter sechs in Wimbledon – den ersten im Jahr 2000 und den letzten im Jahr 2016. Es wird auch über einen Start von Serena Williams im Einzel spekuliert. Eine Wildcard für den Wettbewerb ließen die Veranstalter noch offen.
Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys freute sich nach ihrem gewonnenen Match in Berlin sichtlich über die Rückkehr der Schwestern nach Wimbledon und den Auftritt von Serena Williams in der deutschen Hauptstadt. "Serena ist eine Legende. Ich war immer sehr traurig, dass ich sie nie wirklich live in Aktion erleben konnte. Für mich ist es also eine tolle Gelegenheit, sie hier und da vielleicht mal zu sehen. Ich finde, das ist großartig für den Sport", sagte die Hamburgerin. "Ich hoffe, sie bleibt noch eine Weile, und ja, ich freue mich riesig."