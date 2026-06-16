WTA-Tour Wimbledon-Wildcard für Williams-Schwestern Venus und Serena

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys freute sich nach ihrem gewonnenen Match in Berlin sichtlich über die Rückkehr der Schwestern nach Wimbledon und den Auftritt von Serena Williams in der deutschen Hauptstadt. "Serena ist eine Legende. Ich war immer sehr traurig, dass ich sie nie wirklich live in Aktion erleben konnte. Für mich ist es also eine tolle Gelegenheit, sie hier und da vielleicht mal zu sehen. Ich finde, das ist großartig für den Sport", sagte die Hamburgerin. "Ich hoffe, sie bleibt noch eine Weile, und ja, ich freue mich riesig."