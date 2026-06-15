WTA-Tour: Williams trainiert in Berlin - Lys einzige Deutsche

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, für die es das zweite Turnier nach ihrem Comeback ist, bestreitet mit der Tschechin Karolína Muchová die Doppel-Konkurrenz. Das erste Spiel ist aktuell für Dienstag (17.30 Uhr) terminiert. Angesichts der Wetterkapriolen in der Hauptstadt kann sich der Auftakt aber ebenso verschieben wie die für Montag angedachte Pressekonferenz der viermaligen Olympiasiegerin, die bis zum Montagnachmittag keine Terminierung erhalten hatte.