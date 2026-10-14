Seit mehr als 35 Jahren steht der Winter- und Sommersportverein Suhl (WSSV) 1990 für engagierte Nachwuchsarbeit, sportliche Entwicklung und gelebte Gemeinschaft. 1994 pachtete der Verein das Gelände an der Max-Reger-Straße auf dem Lautenberg von der Stadt. Seither bewirtschaften und pflegen die Mitglieder mit hohem Zeitaufwand und persönlichem Einsatz das Areal. Zwar finden auf der gepflegten Grünfläche kein Training und keine Wettkämpfe mehr statt, doch hat sich das Gelände als Freizeitsportanlage vor allem bei Kindern und Jugendlichen des Wohngebietes etabliert. Fast täglich sind hier bei gutem Wetter junge Leute zu Gange, die Fußball spielen.