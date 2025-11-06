Die Dankesworte haben ihn dann doch sehr gerührt. „Der Fritz Fräbel hat mir gratuliert, das bedeutet für mich viel“, sagt Dietmar Weisheit, der seinem inzwischen hochbetagten Vorgänger als Ortschronist dankt. Genau genommen ist er gar kein Chronist mehr, hat die ehrenamtliche Funktion 2024 zurückgegeben, wegen Dingen, die ihn geärgert haben. Doch inoffiziell macht er weiter, sucht den Kontakt zu Schulen, um mit dem Nachwuchs ins Gespräch zu kommen und etwas ins Gespräch zu bringen, was unterzugehen droht. Den Ortsdialekt, die Mundart. Das lokale Platt wird schleichend plattgemacht, weil es von der Jugend kaum noch genutzt wird.