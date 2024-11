Bevor die Sportler in Turin an den Start gehen, stehen noch drei Vorbereitungslehrgänge an. Vom 10. bis 12. Januar versammeln sich die Eiskunstläufer, Short Tracker und Eistänzer in Oberstdorf, zwei Wochen später sind die Schneeschuh-, Skilangläufer im Allgäu. Vom 7. bis 9. Februar trainieren die alpinen Skifahrer sowie die Snowboarder in Todtnauberg.