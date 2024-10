Workshop zum ePaper: „Es fängt an, mich zu begeistern“

Zunächst fühlte es sich am Montagnachmittag in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Hildburghausen so an, als gäbe es noch eine unsichtbare Wand zwischen der Referentin vom Freies-Wort-Lesermarkt mit dem Tablet in der Hand und der Präsentation im Rücken und den Menschen, die gekommen waren, weil sie verstehen wollen, wie eine digitale Zeitung funktioniert. Eine Wand aus Unsicherheit und etwas Angst vor dem Unbekannten. „Die digitale Welt entwickelt sich rasant schnell. Vor allem für Senioren ist es schwierig, sich nicht abgehangen zu fühlen. Viele Informationen werden digital übermittelt, per E-Mail oder Whatsapp. Wer damit nicht vertraut ist, erfährt von manchen Dingen nichts mehr“, weiß Marion Seeber, Seniorenbeauftragte des Landkreises Hildburghausen, die zur Schulung mit dem Arbeitstitel „Reise in eine Welt der digitalen Zeitung gekommen“ ist.