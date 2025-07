Das erste Angebot ist das „ Zeichnen mit dem Skizzenbuch“ mit Gregor Müller. Dieser ist versierter Zeichner, beruflich in der Comic- und Filmszene. Aber auch außerhalb davon ist der Künstler immer mit Stift und Papier anzutreffen. Oder auch mit Kohle, Kreide, Feder oder Tusche. Immer unterwegs bannt er kleine erlebte Situationen aufs Papier. So wie andere fotografieren. In seinem Workshop führt er ein in die Kunst des Sehens – und das Gesehene in spontane und lockere Zeichnungen zu verwandeln. Das könnte für die Teilnehmer der Anfang für ein sommerliches Skizzenbuch mit wunderbaren Erlebnissen und spannenden Beobachtungen werden.