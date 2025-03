Wer von Workshops nicht genug bekommen kann, für den bietet das Spielzeugmuseum am Donnerstag, 6. März, einen Workshop zur Sonderausstellung „Sandmännchen“ an. Dabei bekommen die Besucher die Möglichkeit, ihre eigene Sandmann-Handspielpuppe individuell zu gestalten. Die Veranstaltung geht von 13 bis 16 Uhr. Materialkosten von vier Euro fallen an. Vergünstigte Eintrittspreise für Familien und Einzelpersonen werden angeboten. Jeweils am Samstag, 8. März, und Sonntag, 9. März, lädt Kuratorin Heidrun Wilkening zu „Das Sandmännchen aus Sonneberg: Neue Erkenntnisse zur ersten Lizenz“ ein. Diese Termine gehen jeweils von 14 bis 17 Uhr.