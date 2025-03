Was tun als Kita-Erzieherin, wenn einem gerade alles zu viel wird, Kolleginnen ausgefallen sind, die Kinder quengeln und ein besserwisserisches Elternteil fragt: „Sind Sie nicht noch zu jung für diesen Job“? Eva Ullmann und Katrin Hansmeier haben die Antwort. „Sind Sie nicht zu alt für die Frage? Und ich würde sagen: Ja, da haben Sie recht. Herzlich willkommen bei Jugend forscht“, sagt Letztere. Ullmann geht es anders an: „Oh vielen Dank. Ich habe eine gute Faltencreme. In Wahrheit bin ich 200 Jahre älter.“ Die Botschaft von beiden: Mit Humor geht manches besser, auch das, was Hansmeier „Schnappatmungsmomente“ nennt.