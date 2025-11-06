Nachdem Stella und ich auf Deutsch angesprochen wurden, schauen wir uns verwirrt an. „Das haben wir uns nicht gerade eingebildet – oder etwa doch?“ Es stellt sich heraus, dass der Mann tatsächlich Deutscher ist. Kosta ist vor ein paar Jahren nach Neuseeland ausgewandert und arbeitet nun hier als Supervisor auf einer Kiwifarm – gemeinsam mit seinem Hund Bonnie. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde zeigt er uns, was die nächsten Wochen auf uns wartet. Abwechslung ist hier wirklich fehl am Platz, denn wir haben genau eine Aufgabe: Bud thinning, zu Deutsch: Ausdünnen der Knospen. Die Sprossen der Kiwis wachsen immer zu dritt – wie ein Zacken. Damit sich die später wachsenden Früchte jedoch nicht gegenseitig die Nährstoffe klauen, darf immer nur ein Trieb stehen bleiben. Wir haben nun die große Ehre, neun Stunden lang alles Überflüssige zu entfernen. Bislang kann man die Kiwifrucht nur erahnen – die Knospen sind noch geschlossen. Wichtig ist auch, dass nur die weiblichen Bäume ausgedünnt werden. Nur diese tragen später Früchte. Die männlichen Pflanzen sind für die Bestäubung beziehungsweise Reife der Kiwifrüchte zuständig. Es dauert jedoch eine Weile, bis ich den optischen Unterschied erkenne. So kommt es oft vor, dass ich anfange, männliche Sprosse zu entfernen. Gut, dass niemand hinsieht, denn Stella und ich stehen in einer Reihe, ziemlich abgelegen von den anderen. Grundsätzlich besteht eine Plantage aus mehreren Reihen, welche erneut in Quadrate, sogenannte Bays, aufgeteilt werden. Pro Bay befinden sich jeweils links und rechts zwei weibliche Bäume und ein männlicher Baum.