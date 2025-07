Nach unserer Abenteuerwoche zeigt uns ein weiterer Teilnehmer ein Jobangebot, welches er online auf Facebook gefunden hat. Die Jobbeschreibung scheint auf den ersten Blick perfekt. Die Firma ist auf der Suche nach vielen Arbeitern, jegliche Vorerfahrung ist dafür nicht notwendig. Aus diesem Grund bewirbt sich die gesamte Gruppe als Saisonarbeiter auf einer Kiwifarm. Bereits nach kurzer Zeit erhalten alle eine Zusage, wodurch mein innerer Angsthase langsam verschwindet. Aus verschiedenen Erzählungen habe ich mitbekommen, dass es sehr schwer ist, einen Job in Neuseeland zu finden. Die Arbeitssuche bedarf vor allem viel Zeit und Geduld. Aus diesem Grund habe ich den Gedanken an Arbeit oft beiseitegeschoben – aus Angst, zu viel Energie für nichts zu verschwenden. Umso erleichterter sind wir jetzt also alle. Nachdem alles Organisatorische geklärt ist, soll es nach unserer Woche im Northland dann auch endlich losgehen. Die berühmteste Region für Kiwi-Plantagen liegt im Osten der Nordinsel in der sogenannten Bay of Plenty.