Nachdem das Wetter der letzten Tage perfekt unsere Laune widerspiegelt, klart sich der Himmel gegen Ende der Woche auf und die Sonne kommt heraus. Da wir die Bay of Plenty voraussichtlich nächste Woche verlassen werden, erkunden wir die Gegend. Dazu gehört auch ein ganz bekanntes Filmset – Hobbiton. Trotz meiner fehlenden Filmkenntnisse beeindruckt mich der Drehort zutiefst. Jedes noch so kleine Detail wurde fürsorglich mit Liebe durchdacht. Gleichzeitig sorgt das satte Grün der Wiesen gemeinsam mit dem Strahlen der Sonne dafür, mich wie ein waschechter Hobbit zu fühlen. Durch dieses beeindruckende Ambiente können wir unsere Jobprobleme für einen Moment vergessen. Doch plötzlich und unerwartet, zwischen Hobbithäusern und Ingwerbier, vibriert mein Handy – ein Anruf der Personalleiterin. Nervös nehme ich den Anruf entgegen: „Hello, this is Vanessa speaking.“ Im Laufe des Telefonats verwandelt sich meine Nervosität in Hoffnung und Freude. Aufgeregt teile ich den anderen die Neuigkeiten mit. Die Firma hat noch vereinzelte Arbeitsstellen. Wir sollen Montag im Büro vorbeikommen, um alles zu besprechen. Wer hätte das noch für möglich gehalten? Mit dieser erfreulichen Nachricht können wir den restlichen Tag umso mehr genießen. Wie es nun also aussieht, bleiben wir alle wohl doch noch ein wenig länger zusammen. Meine innere Unruhe verabschiedet sich langsam und lässt mich somit wieder etwas entspannter schlafen.