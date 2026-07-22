Rolf Weinberger aus Goldlauter-Heidersbach ist ein sehr erfolgreicher Athlet in einer Sportart, die ein Nischendasein fristet: Nordic Walking. Der 74-Jährige lässt kaum einen Wettkampf in der Region und weit darüber hinaus aus. Dabei geht es Weinberger nicht nur darum, bei jeder Veranstaltung beste Leistungen abzurufen und Erfolge im schnellen Stockgang abzurufen, sondern auch zur weiteren Popularität des Nordic Walking beizutragen. So hat Weinberger bei den jüngsten Wettbewerben feststellen müssen, dass die Resonanz bei Nordic-Walking-Wettbewerben nicht mehr so groß ist wie in den Anfangsjahren dieser neuen Sportart. Über die Gründe und seine persönlichen Ziele in diesem Jahr sprachen wir mit ihm.