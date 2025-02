Das ist so in der Wopptei. Kaum hat sich herumgesprochen, dass die Knoatschweiber einen Auftritt planen, gehen die Karten dafür auch schon weg wie warme Semmeln. Brigitte Schellroth und Kornelia Kolb, die beiden wackeren Damen, die von der Mundartgruppe, die sich 2022 aufgelöst hatte, übrig geblieben sind, halten die Fahnen des Wopper-Dialektes hoch. Einfach, weil sie Spaß dran haben, das aufs Korn zu nehmen, was auf der Welt und im Ort passiert. Und weil sie nicht wollen, dass der Wopper-Wortschatz irgendwann verloren geht. Also sind sie nun als Nelly (Kornelia Kolb) und Rosa (Brigitte Schellroth) unterwegs. Und da ihre Vorstellungen im Saal des Gasthauses „Thüringer Hof“ immer wieder ausverkauft sind, lassen sie sich nicht lumpen und legen nach.