Die Mädels mit den roten Haaren können es nicht lassen. Wen es was zu knoatschen gibt, dann sind Nelly /Kornelia Kolb) und Rosa (Brigitte Schellroth) da. Und zwar mit einer bühnenreifen Vorstellung, die am Wochenende gleich zweimal den Saal des Gasthauses „Thüringer Hof“ mit Publikum bis auf den letzten Platz füllte. Eigentlich läuft in dem Gasthaus ja nichts mehr, seitdem die letzten Pächter und Wirtsleute aufgegeben hatten. Aber Karsten Schneider – ihm gehört das Wirtshaus – hat den Saal, der der einzige in der Wopptei ist, noch einmal aufgeschlossen. Doch das allein reicht freilich nicht, um das Publikum würdig empfangen, verköstigen und die Protagonisten für die zweite Auflage des Heimatabends ins richtige Licht rücken zu können. Also haben die zwei Frauen, die die von der Mundartgruppe, die sich 2022 aufgelöst hatte, übrig geblieben sind und weiterhin die Wopper-Mundart pflegen wollen, angepackt.