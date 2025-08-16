Den Berg hoch und dann ein paar Waldwege. Auf ein Mal: Festwiese. Ein herzliches Willkommen an der Ticket-Hütte. Wir kennen uns nicht, wir sind zum ersten mal hier – aber so viel Nettigkeit überrascht uns. Als würde uns ein roter Teppich ausgerollt. Wir sehen nicht aus wie Hippies, wir haben keinen, nun ja, älteren VW-Bus mit Blumen-Dekor, auch kein Peace-Zeichen baumelt uns vom Hals. Aber viel fehlt nicht, und man fällt uns schon beim Entree um den Hals. Wow! Wir staunen nicht schlecht. Offenkundig sind wir hier nicht nur Besucher, die ein Bändchen fürs Handgelenk kaufen, sondern Menschen. Das ist ein Unterschied.