Zugegeben, ein bisschen sieht es im Woodcamp aus wie im Nordwesten Amerikas. Wie in Wyoming oder Montana, wo mit Baumstämmen große Häuser gebaut werden. Sorgsam entrindet zieren größere Stämme so manches Gebäude auf der Heubacher Höh’ - und auch das imposante Eingangsportal des neuen Medienzentrums. Ralf Peter, der Leiter des Schullandheims und Freizeitcamps, lächelt: „Na ja, das haben wir hier halt.“ Um nicht zu sagen: Das muss hier so sein. Denn Holz ist Natur und von Natur halten die 16 Mitstreiter im Woodcamp sehr viel. Wer genauer hinsieht, erkennt die liebevolle penible Verarbeitung des natürlichen Rohstoffs, von dem es angesichts von Trockenheit und Borkenkäfer in den Wäldern um Schnett, Heubach, Fehrenbach leider gerade sehr viel gibt. Wenn da überhaupt noch Wald ist. Aus diesem liebevollen Umgang aber spricht auch sehr viel Sinn und Geschmack für Holz, für Natur: Das wollen Ralf Peter und seine Leute ihren Schülern und auch den Erwachsenen quasi beiläufig mitgeben, die hauptsächlich wegen etwas ganz anderem hier oben sind.