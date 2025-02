Im Mehrgenerationenhaus Alte Försterei in Ilmenau fand in kleiner Runde der fünfte Women’s Talk statt, organisiert von der Frauen Union. Unter dem Motto „Ehe und Partnerschaft – eine Herausforderung für alle Geschlechter“ lud man zu einem Abend ein, der nicht nur die Vielfalt moderner Beziehungsmodelle, sondern auch den Wandel traditioneller Rollenbilder in den Mittelpunkt stellen wollte.