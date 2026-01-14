Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen

Ganz ähnlich wie die Protagonistin ihres neuen Buchs, Petra Rose. Die zieht sich in ein Haus am See zurück, um endlich den Roman zu vollenden, an dem sie schon länger arbeitet. Nach einem Shitstorm im Zusammenhang mit einer Verfilmung ihres Buchs meidet sie die Öffentlichkeit. Doch auf einmal steht der gut aussehende Polizist Nathaniel vor ihrer Haustür - exakt so, wie sie es gerade in ihrem Buchentwurf geschrieben hat. Die beiden kommen sich näher und ihre gemeinsame Zeit beflügelt ihre Kreativität. Doch die Grenzen zwischen dem Plot ihres Buchs und der Realität verschwimmen immer mehr. Und irgendwann sieht Petra ihre gesamte Existenz bedroht.