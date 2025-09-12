Mit Lichterketten und Teelichtern dekoriert hatte sich der Raum im Stadtteilzentrum Wolke 14 am Abend des 4. September in einen echten Konzertsaal verwandelt. Im magischen Kerzenschein nahmen die Gäste Platz, ob an den Tischen oder auch auf den gemütlichen Sitzgelegenheiten. Denn was wäre ein Sofa-Konzert ohne das kuschlige Couch-Feeling, wie man es vom Sofa-Abend zu Hause kennt? Der Raum war jedenfalls rappelvoll und das Event mit 60 verfügbaren Karten somit restlos ausverkauft. Sobald auch wirklich alle Gäste mit Getränken versorgt waren und es sich wieder bequem gemacht hatten, ging es um 19.30 Uhr dann endlich los: Genna und Jesse aus San Francisco begrüßten das Sonneberger Publikum.