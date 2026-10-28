Wolke 14: Jugendforum Sonneberg feiert zehnjähriges Jubiläum

Das Jugendforum Sonneberg versteht sich als Beteiligungsgremium für junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren. Zehn junge Leute zwischen 13 und 21 Jahren setzen sich für die Belange dieser Altersgruppe ein. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen mehr Mitsprachemöglichkeiten im Landkreis zu geben und eigene Ideen und Projekte umzusetzen.