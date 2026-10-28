Wolke 14: Jugendforum Sonneberg feiert zehnjähriges Jubiläum

Das Jugendforum (JuFo) des Landkreises Sonneberg feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer großen Jubiläumsveranstaltung. Die Feier findet am Donnerstag, 13. November, ab 16 Uhr in der Wolke 14 (Friesenstraße 14) in Sonneberg statt.
Das Sonneberger Jugendforum wird zehn Jahre alt. In der Wolke 14 warten Musik, Showeinlagen und ein Foodtruck auf die Gäste.
Das Jugendforum (JuFo) des Landkreises Sonneberg feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer großen Jubiläumsveranstaltung. Die Feier findet am Donnerstag, 13. November, ab 16 Uhr in der Wolke 14 (Friesenstraße 14) in Sonneberg statt.
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Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzgruppen, einer LED- und Lichtershow sowie einem Foodtruck und Getränkeangeboten. Musikalisch sorgt zunächst DJ Kalle ab 20 Uhr für Stimmung, ehe ab 21 Uhr House Kasper auf der Bühne steht.
Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Eine Teilnahme ist allerdings nur mit einem gültigen Ticket möglich. Interessierte können sich vorab online anmelden.
Das Jugendforum Sonneberg versteht sich als Beteiligungsgremium für junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren. Zehn junge Leute zwischen 13 und 21 Jahren setzen sich für die Belange dieser Altersgruppe ein. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen mehr Mitsprachemöglichkeiten im Landkreis zu geben und eigene Ideen und Projekte umzusetzen.
Die Plattform bekommt Unterstützung und Rat vom Zentrum für Jugendsozialarbeit namens „Lichtblick“, einem Jugendprojekt des Diakoniewerks der Superintendenturen Sonneberg und Hildburghausen und wird vom Landkreis Sonneberg finanziell unterstützt.
Mit der Jubiläumsfeier soll dieses Engagement gemeinsam mit Gästen und Unterstützern gewürdigt werden. Die Veranstaltung wird unter anderem vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie vom Landkreis Sonneberg unterstützt.