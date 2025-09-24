Wolfsrudel: Wölfe nähern sich Menschen in Südthüringen

Erfurt (dpa/th) - Wölfe haben sich in Südthüringen nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums mehreren Menschen genähert und sich dabei auch aggressiv gegenüber Hunden verhalten. In einem Fall hätten sich die Tiere einem Spaziergänger angenähert und seien länger stehen geblieben als es nach Einschätzung von Experten des Ministeriums normal sei, sagte ein Sprecher. In einem anderen Fall seien Tiere einem Forstbediensteten mit Hunden über den Weg gelaufen und hätten aggressiv auf die Hunde reagiert.