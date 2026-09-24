Wolfsnachwuchs: Wieder Wolfsrudel in Baden-Württemberg

Seebach/Forbach - In Baden-Württemberg tapst wieder mindestens ein Welpe durch den Schwarzwald - und damit gibt es ein neues Wolfsrudel. Mehr als zwei Jahre nach dem Tod des damals einzigen Welpen auf einer Straße am Schluchsee sei am 17. September wieder ein kleiner Wolf in der Gemeinde Baiersbronn abgelichtet worden. "Dieser konnte zweifelsfrei als Wolfswelpe bestätigt werden", teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg mit. Welches Geschlecht der junge Wolf hat und ob es weitere Welpen gibt, ist aktuell nicht bekannt.