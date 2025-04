In Sachen Artenschutz wird der Ton in Thüringen rauer: „Dass der Umweltminister nun wenige Monate nach Amtsantritt beginnt dem Naturschutz den Kampf anzusagen, ist höchst bedenklich“, schimpft Grünen-Landessprecher Luis Schäfer in einer Mitteilung vom Dienstag auf Umweltminister Tilo Kummer. Grund ist ein Antrag der schwarz-violett-roten Landesregierung, den Abschuss sogenannter Problemwölfe rechtlich klar zu regeln.