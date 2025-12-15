Wolfsgrube Suhl: Schüler messen sich beim Weihnachtsturnier

Zum ersten Mal seit der Corona-Pause traten beim Weihnachtssportfest acht Grundschulen aus Suhl, Zella-Mehlis, Benshausen und Steinbach-Hallenberg wieder in kompletter Stärke an – ein Comeback, das die Sporthalle Wolfsgrube in Suhl spürbar belebte. „Das Besondere an diesem Format: Jede Mannschaft setzt sich aus einem Jungen und einem Mädchen der Klassenstufen eins bis vier zusammen. Acht Kinder pro Team, die gemeinsam kämpfen, anfeuern und Punkte sammeln – und genau dieser Mix sorgt jedes Jahr für eine starke Portion Teamgeist. An insgesamt 14 Stationen wurde den jungen Athletinnen und Athleten einiges abverlangt: Kraft, Schnelligkeit, Koordination – und manchmal auch das nötige Quäntchen Glück“, beschreibt ein Sprecher des ausrichtenden Suhler Sportbundes die Herausforderungen des Turniers. Unterstützt und fair begleitet wurden sie dabei von Kampfrichtern der „Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales“, die im zweiten Ausbildungsjahr stehen und ihre Aufgabe mit viel Ruhe und Übersicht meisterten.