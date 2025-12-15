 
Wolfsgrube Suhl Schüler messen sich beim Weihnachtsturnier

Mit Wettkampffieber gingen zwölf Mannschaften aus acht Grundschulen aus Suhl, Zella-Mehlis, Benshausen und Steinbach-Hallenberg beim Weihnachtssportfest an den Start.

Schulmannschaften aus Suhl, Zella-Mehlis, Benshausen und Steinbach-Hallenberg gingen beim Weihnachtssportfest in der Suhler Wolfsgrube an den Start. Foto: privat

Zum ersten Mal seit der Corona-Pause traten beim Weihnachtssportfest acht Grundschulen aus Suhl, Zella-Mehlis, Benshausen und Steinbach-Hallenberg wieder in kompletter Stärke an – ein Comeback, das die Sporthalle Wolfsgrube in Suhl spürbar belebte. „Das Besondere an diesem Format: Jede Mannschaft setzt sich aus einem Jungen und einem Mädchen der Klassenstufen eins bis vier zusammen. Acht Kinder pro Team, die gemeinsam kämpfen, anfeuern und Punkte sammeln – und genau dieser Mix sorgt jedes Jahr für eine starke Portion Teamgeist. An insgesamt 14 Stationen wurde den jungen Athletinnen und Athleten einiges abverlangt: Kraft, Schnelligkeit, Koordination – und manchmal auch das nötige Quäntchen Glück“, beschreibt ein Sprecher des ausrichtenden Suhler Sportbundes die Herausforderungen des Turniers. Unterstützt und fair begleitet wurden sie dabei von Kampfrichtern der „Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales“, die im zweiten Ausbildungsjahr stehen und ihre Aufgabe mit viel Ruhe und Übersicht meisterten.

Die Kinder wuchsen an den Herausforderungen regelrecht über sich hinaus. Ob Sprint, Geschicklichkeitsparcours oder Teamaufgaben: Überall zeigten sie, wie viel in ihnen steckt – und dass sportlicher Ehrgeiz und Spaß wunderbar zusammenpassen.

Am Ende setzte sich die Haseltal-Grundschule Steinbach-Hallenberg mit einer konstant starken Teamleistung durch und gewann das diesjährige Weihnachtssportfest. Platz zwei erkämpfte sich die erste Mannschaft der Grundschule Benshausen, gefolgt von der Grundschule Martin Luther Zella-Mehlis auf dem dritten Rang.

Urkunden und kleine Preise

Natürlich ging niemand mit leeren Händen nach Hause: Für alle Teams gab es Urkunden, Pokale und kleine Preise. Und dank einer Spende der Stadt Suhl konnten sich alle Schulen zusätzlich über zwei neue Po-Rutscher freuen – eine Überraschung, die für leuchtende Augen und viel Vorfreude auf die nächsten Schneeabenteuer sorgte.