Was ist ein Regionalplan? Was sind Windvorranggebiete? Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es? Welchen Einfluss kann der Bürger nehmen? Nur einige Fragen, deren Beantwortung im Mittelpunkt der Einwohnerversammlung am Montag im Kulturhaus Wolfmannshausen stand. „Ein schwieriges Thema, zu dem jeder eine Meinung hat – das ist legitim. Hier geht es aber nicht um eine Grundsatzdiskussion zu Sinn oder Unsinn der Energiewende, hier kann niemand beantworten, wie viele Windräder, wenn überhaupt, wohin kommen, wie wirtschaftlich sie sind und welche Investoren bauen wollen. Das alles steht nicht fest“, gab Grabfeld-Bürgermeister Christian Seeber eingangs den rund 90 Interessierten bekannt.