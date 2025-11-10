Es ist alljährlich ein vertrauter Anblick in Wolfmannshausen: Am Martinstag, 11. November, ziehen die Mädchen und Jungen der katholischen Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ los, um im Dorf Spenden zu sammeln. Mittlerweile findet die 28. Sammlung statt, wie Kita-Leiterin Beatrix Wölfing informiert – in fünf Gruppen gehen am Vormittag wieder insgesamt 20 Kinder in Wolfmannshausen und Westenfeld von Haus zu Haus, singen Lieder und hoffen auf die breite Unterstützung der Aktion durch die Anwohner.