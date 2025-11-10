Es ist alljährlich ein vertrauter Anblick in Wolfmannshausen: Am Martinstag, 11. November, ziehen die Mädchen und Jungen der katholischen Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ los, um im Dorf Spenden zu sammeln. Mittlerweile findet die 28. Sammlung statt, wie Kita-Leiterin Beatrix Wölfing informiert – in fünf Gruppen gehen am Vormittag wieder insgesamt 20 Kinder in Wolfmannshausen und Westenfeld von Haus zu Haus, singen Lieder und hoffen auf die breite Unterstützung der Aktion durch die Anwohner.
Wolfmannshausen Sammeln fürs Kindermissionswerk
Tino Hencl 10.11.2025 - 13:12 Uhr