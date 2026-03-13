Der Schlagersänger steht zwar nicht selbst auf der Bühne, doch seine Fans feiern mit „Wahnsinn – Die Show“ eine große Geburtstagsparty für Wolfgang Petry. 2026 ist das Jahr, in dem „Wolle“ 75 wird sowie sein 50. Bühnenjubiläum hätte. „Wahnsinn – Die Show“ bietet laut Ankündigung der Veranstalter jede Menge Wolfgang Petry-Hits. Sie sei auch eine Zeitreise, die bewegende Momente, Geschichten und persönliche Anekdoten aus Wolfgang Petrys Karriere noch einmal aufleben lässt.