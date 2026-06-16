Der fränkische Kabarettist Wolfgang Buck kommt nach Sonneberg zum Demokratiefest. Ein fränkischer Poet auf einer Sonneberger Bühne? Für Heidi Büttner vom Organisationskomitee ist das kein Widerspruch. „Na, erstens ist Sonneberg ja auch ein Stück fränkisch, und das Mundartliche geht den Franken und den Thüringern südlich des Waldes doch ganz flüssig über die Zunge, besser als das Hochdeutsche, das manchmal ziemlich didaktisch daherkommt“, meint sie. Auf alle Fälle sei Wolfgang Buck einer, dessen Kassetten sie zwar verborge, aber nie zurückbekommen habe, schildert sie eigene Erfahrungen.