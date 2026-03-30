Rene Kindermann hat sich den zurückliegenden Sonntag eigentlich ganz anders vorgestellt: Der Chef eines Pferdehofs, der normalerweise sieben Tage die Woche arbeitet, wollte mit seiner Partnerin die Messe „Reiten-Jagen-Fischen“ in Erfurt besuchen. Doch daraus wurde nichts. Am frühen Sonntagmorgen informierte ihn jemand auf dem Hof am Ortsrand von Metzels: „Da oben liegt ein Schaf von euch.“ Kindermann ahnte nichts Gutes.