Mindestens 24 Wölfe standorttreu

Das Kompetenzzentrum geht derzeit von mindestens 24 in Thüringen heimischen Wölfen aus. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass eine unbekannte Zahl an Einzeltieren und Wölfen auf Wanderschaft in Thüringen unterwegs ist. Als offizielle Wolfsterritorien gelten die Gebiete Hainich, Ilfeld, Neustadt am Rennsteig und Ohrdruf.