Am Dienstag hatte Fredy Doll in Friedersdorf erneut Verluste an Tieren höchstwahrscheinlich durch Wolfsriss zu beklagen. Zermürbend für jeden Nutztierhalter. Es wird befürchtet, dass es mit dem Durchzug von Wanderschäfern und den Kühen auf der Weide noch schlimmer kommen wird. „Wann ist Schluss damit?“, fragt sich die eine Seite. „Müssen wir die Wölfe wirklich töten?“, hatte sich andererseits ein Mädchen zur Sportplatzeinweihung an Landgemeindebürgermeister Peter Grimm gewandt.