Ein lauer Sommerabend, eine grüne Wiese, kuschlige Decken, Liegestühle und dazu Musik aus Erfurt – das alles gibt es am Freitagabend in Ilmenau. „Die Wohnzimmerkultur Ilmenau hat sich als Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach der Kulturellen Koordinierung (KuKo) seit 2015 zum Ziel gesetzt, das Zusammenleben zwischen Studierenden aus aller Welt und den Einwohnern aus Ilmenau musikalisch zu gestalten, Berührungsängste abzubauen und sich in gemütlicher Atmosphäre großartige Musik anzuhören“, erklärt Tina Wittrich, Leitung und Gründerin der Wohnzimmerkultur. Am Freitagabend sind es „M.A.I“, ein Singer- und Songwriter-Duo aus Erfurt, die dafür sorgen, dass Gänsehaut, Schnipsen und Mitsingen sich abwechseln. Christin Hartig und Thomas Engel stecken hinter „M.A.I.“. Beide wohnen in Erfurt, wobei Christin, die als T.I.N.I. auch eine Solokarriere gestartet hat, gebürtige Ilmenauerin ist. Für sie ist es fast der erste Auftritt in Ilmenau: „Als ‚M.A.I.’ waren wir tatsächlich noch nie in Ilmenau und auch noch nie auf einem Balkon“, stellt sie zu Beginn des Konzertes fest. Natürlich sind Freunde und Familie gekommen, um ihr zu lauschen, aber auch Nachbarn und Menschen von weiter weg. „Die Nachbarschaft ist für uns mehr, als nur all die Leute, die nah beieinander wohnen“, so Gartenbesitzerin Anne Grökel, „die Nachbarschaft trifft sich regelmäßig mit und ohne Grund, wir helfen uns gegenseitig, vor allem denen, die es vielleicht aufgrund des Alters oder der Gesundheit nicht mehr schaffen, sich um alles alleine zu kümmern“. Passend dazu ist generationsübergreifend zu verbinden eines der Anliegen der Wohnzimmerkultur. Das ist am Freitagabend zu spüren, nicht jeder kennt sich, dennoch fühlt es sich so an, als ob man zu Gast ist bei Freunden.