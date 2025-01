Wohnzimmerkonzert mit Janda: Luft anhalten, abtauchen und lauschen

Die Singer/Songwriterin Janda ist aktuell viel unterwegs und präsentiert bei ihren Auftritten vor allem Songs aus ihrem Ende 2023 erschienenen Album „Apnoe“. Am Samstagabend tat sie dies vor einem überschaubaren Publikum im Wohnzimmer des stadtbekannten Musikerehepaars Nina Hanf und Florian Winkel. Begleitet hat sie diesmal ihr weißer Pudel Alfonso, der wegen einer tierischen Unpässlichkeit die Nähe zu Frauchen nicht missen wollte und mit auf Reisen ging. Sollte Alfonso erklären, was ein Wohnzimmerkonzert ist, käme er sicher ins Schwärmen, würde ausschweifend erzählen, wie kuschlig schön es ist in der Fremde auf einem handgewebten Schafwollteppich zu liegen und Janda beim musizieren zuzuhören, wie nett und zuwendungsvoll all die unbekannten Leute um ihn herum sind und wie lecker die Fleisch- und Wurstwaren aus dem Kühlschrank der Gastgeber schmecken.