Wohnungswirtschaft: Viele Wohnungen bleiben wegen fehlender Zuschüsse ungebaut

München (dpa/lby) - In Bayern können tausende geplante Wohnungen wegen fehlender Zuschüsse nicht gebaut werden. Nach einer internen Umfrage des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen haben 127 Mitgliedsfirmen seit 2024 eine Milliarde Euro an Fördermitteln beantragt, doch davon bewilligt wurden demnach nur gut 37 Prozent. Die Nachfrage ist demnach deutlich höher als das zur Verfügung stehende Geld. Dies führt laut VdW Bayern auch dazu, dass etliche Unternehmen Ihre Anträge verschoben haben, oder diese gar nicht erst stellen. Allein dies betrifft demnach Pläne für rund 1.200 Wohnungen.