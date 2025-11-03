Die Spuren des Leerstandes an dem Wohnhaus in der Schneekopfstraße 3 sind längst sichtbar. Eingeworfene Fensterscheiben, herausgerissene Türen, Spuren eines Brandes ... Seit 2019 wohnt hier niemand mehr. Auch dieses Haus wurde freigezogen, so wie es die Abrisskonzeption für das Wohngebiet Suhl-Nord, das perspektivisch zum Gewerbegebiet umgestaltet werden soll, vorsieht. Allein, mit dem Abriss wurde es nichts. Dunkle Fenster wie Augenhöhlen, ein Gebäude, in dessen 70 Wohnungen es kein Leben mehr gibt, wucherndes Grün und ein nutzlos gewordenes Schild, das darauf hinweist, dass Fußweg und Treppe zu diesem Gebäude im Winter nicht geräumt werden. Weg und Treppe sind zugewuchert. Nur ein Geländer gibt eine Ahnung davon, dass man hier zur Schneekopfstraße 3 gelangen konnte. Tristesse vor einer Förderkulisse, die nicht mehr in die Realität passt. Die Abrisskosten sind zu hoch geworden. Die Förderung zu niedrig. Also blieb der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl (Gewo) in Suhl nichts anderes übrig, als zu warten. Darauf, dass die Bedingungen für den Abriss des Hauses, das 1989 als sogenannter Wendebau fertig wurde, akzeptabel werden.