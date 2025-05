Unbekannte klingelten demnach am Sonntag an der Wohnungstür des 32-Jährigen in Haimhausen. Die Täter hätten den Mann niedergeschlagen, nachdem er die Tür geöffnet hatte. Er sei daraufhin bewusstlos auf den Boden gefallen. Als der 32-Jährige wieder aufwachte und die Polizei rief, hätten die Täter die Wohnung bereits verlassen, wie es hieß. Lautsprecherboxen im Wert von etwa 1.200 Euro wurden den Angaben zufolge gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.