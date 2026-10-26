Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte, man halte Vergesellschaftungen nicht für den richtigen Weg. Man werde das auf Landesebene sehr gut begründen müssen. "Ich halte es aber auch für schwierig, das Grundgesetz durch ein einfaches Gesetz aushebeln zu wollen."

Linken-Chef warnt vor der "Mietmafia"

Linken-Chef Luigi Pantisano warf Dobrindt und der gesamten schwarz-roten Bundesregierung vor, ihnen seien die Aktionäre großer Konzerne wie Vonovia wichtiger als die Mieterinnen und Mieter in Berlin. "Ein solches Gesetz wird vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben." Jetzt müsse sich die Bundes-SPD entscheiden, auf welcher Seite sie stehe: "Auf der Seite der Mietmafia oder der Mieterinnen und Mieter."

Schwedischer Immobilien-Investor: Unsicherheit wirkt sich jetzt schon aus

Der Co-Vorstandschef des schwedischen Immobilien-Investors Heimstaden Bostad, Christian Fladeland, warnte vor den Vergesellschaftsungsplänen in Berlin. Er sehe zwar eine "sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit", dass sie am Ende umgesetzt werden könnten, aber die Unsicherheit würde sich jetzt schon darauf auswirken, wo das Unternehmen investiere, sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. Heimstaden Bostad gehören demnach rund 20.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Er könne "keinen schlechteren Weg finden", um Kapitalgeber zu entmutigen, in Berlin zu investieren.

Berichten zufolge stand Heimstaden Bostad in der Vergangenheit in der Kritik, weil bei Neuvermietungen ein Ausschluss der Mietpreisbremse mit Modernisierungen begründet wurde, die aber in konkreten Fällen nicht in dem erklärten Umfang stattgefunden haben sollen.