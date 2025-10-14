Erfurt (dpa/th) - Thüringen benötigt aus Sicht der Linke-Landtagsfraktion ein flächendeckendes Netz von Mietpreisprüfstellen, um Menschen vor ungerechtfertigten Erhöhungen von Wohnungsmieten zu schützen. Viele Menschen im Freistaat seien von immer weiter steigenden Mieten betroffen, erklärte die wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion, Anja Müller. Weil das Mietrecht komplex sei, könnten sie nur schwer erkennen, ob die eigene Miete überhöht sei. Prüfstellen können die Betroffenen in dieser Frage beraten.