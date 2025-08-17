Wohnungspolitik: Grüne wollen Kaufen, Bauen und Mieten erschwinglich machen

München (dpa/lby) - Die Grünen im bayerischen Landtag haben ein umfangreiches Positionspapier auf den Weg gebracht, um das Wohnen und Bauen im Freistaat erschwinglicher, attraktiver und nachhaltiger zu machen. So soll nach dem Willen der Grünen die Grunderwerbsteuer - derzeit in Bayern erhoben in Höhe von 3,5 Prozent des notariell vereinbarten Kaufpreises - beim Erwerb des ersten selbstgenutzten Eigenheimes wegfallen. Eine Familie, die ein Haus für 500.000 Euro kauft, würde so 17.500 Euro sparen - Geld, das etwa zur Renovierung oder für Einrichtung genutzt werden könnte.